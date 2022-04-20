Сколько студентов в Азербайджане получат образовательные кредиты?

В Азербайджане накануне 255 человек подали заявки на образовательные студенческие кредиты.

Об этом сообщили в министерстве образования в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

По данным ведомства, 56 человек, заявки которых находятся на финальной стадии оформления, имеют право на получение образовательных студенческих кредитов. Трем студентам было отказано в праве на повторную подачу заявления на образовательный кредит из-за выявленных несоответствий в заявлениях. Обращения других заявителей находятся на разных этапах оформления. Кроме того, продолжается прием новых обращений.