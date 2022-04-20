В бакинском метро пассажирам пришлось покинуть вагоны

Пассажиров эвакуировали из-за неприятного запаха в последнем вагоне поезда, курсирующего по линии "Ази Асланов" - "Ичеришехер".

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

"Поезд был осмотрен, технических проблем не обнаружено. Но в вагоне чувствуется специфический запах. Иногда подобные запахи появляются вследствие трения металла о металл. Просто из-за запаха пассажиры покинули вагоны, а поезд был отправлен в депо. На линию пустили новый состав. Поезд будет проветриваться для устранения запаха, а после продолжит работу", - отметил он.