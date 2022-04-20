https://news.day.az/society/1454798.html В Баку пьяный водитель устроил ДТП - ФОТО - ВИДЕО
В Баку пьяный водитель устроил ДТП - ФОТО - ВИДЕО
На проспекте Зии Буниятова в Ясамальском районе Баку пьяный водитель совершил ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Автомобиль Ford, двигавшийся от круговой развязки "Гялябя" в направлении станции метро "Кероглу", на высокой скорости врезался в ехавший впереди него Mercedes, за рулем которого находился Махмуд Нуриев.
Удар был настолько сильным, что последний вылетел на разделительное заграждение.
М.Нуриев заявил, что водитель Ford находился в состоянии алкогольного опьянения.
На место прибыли сотрудники ДПС и Ясамальского РУП.
По данному факту проводится расследование.
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