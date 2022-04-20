В Баку пьяный водитель устроил ДТП

На проспекте Зии Буниятова в Ясамальском районе Баку пьяный водитель совершил ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Автомобиль Ford, двигавшийся от круговой развязки "Гялябя" в направлении станции метро "Кероглу", на высокой скорости врезался в ехавший впереди него Mercedes, за рулем которого находился Махмуд Нуриев.

Удар был настолько сильным, что последний вылетел на разделительное заграждение.

М.Нуриев заявил, что водитель Ford находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место прибыли сотрудники ДПС и Ясамальского РУП.

По данному факту проводится расследование.