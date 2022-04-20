Для учащихся IX классов будет проведен очередной выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 23-24 апреля 2022 года проведет выпускной экзамен по уровню общего среднего образования (9 лет).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен начнется в 11:00. За 15 минут до начала экзамена - в 10:45 пропуск в здание, где будет проводиться экзамен, будет завершен.

Учащиеся, участвующие в экзамене, с 12 апреля могут распечатать с сайта ГЭЦ экзаменационный пропускной лист.

В экзамене, который будет проведен 23 апреля, планируется участие 21337 учащихся, в экзамене 24 апреля - 21 790 человек, всего 43 127 человек.

В экзаменах также будут участвовать 12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.