В минобразования Азербайджана выявлены нарушения

В 2021 году министерство образования Азербайджана не в полной мере оценило объемы государственных потребностей, не учло имеющиеся возможности и нечетко определило характеристики товаров, что в ряде случаев привело к неэффективным и чрезмерным расходам, а также к тому, что приобретенные товары в некоторых случаях хранились без использования.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2021 году".

В документе отмечается, что требования, предъявляемые к подрядчикам при проведении государственных закупок, в ряде случаев повлияли на конкурентоспособность, неправильное определение соответствующего подрядчика для удовлетворения государственных нужд и отсутствие полного контроля за исполнением договоров о закупках.

Неполное изучение спроса при закупке товаров (работ и услуг), а также несоблюдение условий договора, в том числе сроков его исполнения, в конечном итоге привели к неисполнению обязательств в течение бюджетного года и неиспользованию средств с предоплатой или их перечислением на аккредитивные счета, говорится в отчете.