https://news.day.az/society/1454862.html Сколько трибун для зрителей установят на Гран-при "Формулы-1" в Баку?
Сколько трибун для зрителей установят на Гран-при "Формулы-1" в Баку?
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку планируется установить порядка 10 трибун для зрителей и болельщиков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам менеджер BSH Том Батчер.
По его словам, вместимость этих трибун, как и в предыдущие годы, составит порядка 16 тысяч человек.
Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 10-12 июня.
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