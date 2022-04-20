Сколько трибун для зрителей установят на Гран-при "Формулы-1" в Баку?

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку планируется установить порядка 10 трибун для зрителей и болельщиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам менеджер BSH Том Батчер.

По его словам, вместимость этих трибун, как и в предыдущие годы, составит порядка 16 тысяч человек.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 10-12 июня.