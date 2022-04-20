Какой погоды ждать завтра?

Обнародована погода на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в некоторых местах вероятны дожди. Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем-15-18° тепла. В Баку ночью будет 10-12° тепла, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и ливни, возможен град, в высокогорных районах снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер усилится в отдельных местах. Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла.