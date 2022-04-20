В рамках "Формулы-1" в Баку устанавливают защитные ограждения на трассе гонок

С этой недели в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" на трассе гонок в Баку началась установка защитных ограждений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам менеджер Бакинской городской операционной компании (BSH) Том Батчер.

По его словам, работы по установке и строительству инфраструктуры продлятся до шестого июня.

"Подготовленную нами трассу для гонок после проведения соответствующих тестов будет принимать Международная автомобильная федерация", - сказал Батчер.

Он также сообщил, что затем на трассу будет нанесена соответствующая разметка.

"Этот этап работ можно считать финальным", - сказал Батчер.