В Барде обвалилось здание школы

В Бардинском районе обрушилась часть здания школы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в средней школе села Мехдили.

Прямо во время урока обрушилась одна из стен. К счастью, никто не пострадал.

Следует отметить, что в октябре прошлого года в этой школе произошел похожий случай, когда обрушилась часть стены.