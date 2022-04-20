https://news.day.az/society/1454904.html В Барде обвалилось здание школы - ФОТО
В Барде обвалилось здание школы - ФОТО
В Бардинском районе обрушилась часть здания школы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в средней школе села Мехдили.
Прямо во время урока обрушилась одна из стен. К счастью, никто не пострадал.
Следует отметить, что в октябре прошлого года в этой школе произошел похожий случай, когда обрушилась часть стены.
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