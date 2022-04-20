https://news.day.az/society/1454906.html В Баку возле станции метро убили женщину
В Баку возле станции метро убили женщину
В Баку возле станции метро "Нефтчиляр" совершено убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, женщина в возрасте 50-55 лет, личность которой пока не установлена, скончалась от полученных ножевых ранений.
Мотив преступления неизвестен.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование на месте происшествия.
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