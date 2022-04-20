В Баку возле станции метро убили женщину
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В Баку возле станции метро "Нефтчиляр" совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, женщина в возрасте 50-55 лет, личность которой пока не установлена, скончалась от полученных ножевых ранений.

Мотив преступления неизвестен.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование на месте происшествия.