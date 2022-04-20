В Баку пропала 15-летняя девочка

В Баку пропала без вести 15-летняя девочка.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

29 марта 2022 года Мамедова Нилуфар Эльхан гызы 2007 года рождения, проживающая в поселке Мардакян Хазарского района, ушла из дома без разрешения и больше не возвращалась.

Те, кто располагает информацией о ней, могут позвонить в Хазарский районный отдел полиции по телефонам 012-554-22-22 и 055-270-24-34.

Сообщить о местонахождении Нилуфар Мамедовой также можно, позвонив в справочную службу МВД "102".