https://news.day.az/society/1454908.html В Баку пропала 15-летняя девочка - ФОТО
В Баку пропала 15-летняя девочка - ФОТО
В Баку пропала без вести 15-летняя девочка.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
29 марта 2022 года Мамедова Нилуфар Эльхан гызы 2007 года рождения, проживающая в поселке Мардакян Хазарского района, ушла из дома без разрешения и больше не возвращалась.
Те, кто располагает информацией о ней, могут позвонить в Хазарский районный отдел полиции по телефонам 012-554-22-22 и 055-270-24-34.
Сообщить о местонахождении Нилуфар Мамедовой также можно, позвонив в справочную службу МВД "102".
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