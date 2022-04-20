Стала известна причина убийства подростком матери в Баку

20 апреля, около 12:00, в прокуратуру поступила информация о смерти Севиндж Исмаиловой (1985 года рождения) в результате нанесенных ей ножевых ранений на территории Низаминского района Баку.

Как сообщили Day.Az в районной прокуратуре, в ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что ножевые ранения Исмаиловой нанес на почве ревности ее сын (2007 года рождения).

По данному факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Сын Исмаиловой задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия, говорится в сообщении прокуратуры.