Освобожден от должности военный прокурор Тертерского района Гуммет Мамедов.

Как сообщили Day.Az в среду в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с этим подписан приказ генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

Приказом генерального прокурора военный прокурор Тертерского района Гуммет Мамедов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела по надзору за следствием в военных прокуратурах Республиканской военной прокуратуры.

Другим приказом старший следователь по особо важным делам следственного управления Республиканской военной прокуратуры полковник-лейтенант юстиции Эмин Велиев освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Тертерского района.