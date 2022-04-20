Освобожден от должности военный прокурор Тертерского района
Освобожден от должности военный прокурор Тертерского района Гуммет Мамедов.
Как сообщили Day.Az в среду в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с этим подписан приказ генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.
Приказом генерального прокурора военный прокурор Тертерского района Гуммет Мамедов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела по надзору за следствием в военных прокуратурах Республиканской военной прокуратуры.
Другим приказом старший следователь по особо важным делам следственного управления Республиканской военной прокуратуры полковник-лейтенант юстиции Эмин Велиев освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором Тертерского района.
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