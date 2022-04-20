Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлен 21 случай заражения коронавирусом, 12 человек вылечились, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 584 человека вылечились, 9 706 - скончались, число активных больных составляет 122.

За последние сутки в стране проведены 4 522 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 780 926.