Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 6 332 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 500, вторую - 399, три и более - 5 048, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 385 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 608 691. Первую дозу вакцины получили 5 335 621, вторую - 4 837 419, три и более - 3 198 302, бустерную дозу после положительного результата теста - 237 349 человек.