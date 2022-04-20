Назначены новые прокуроры еще трех районов Азербайджана
Назначены новые прокуроры еще трех районов Азербайджана
Об этом Day.Az сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.
Согласно информации, приказом генерального прокурора Кямрана Алиева заместитель прокурора города Сумгайыт Эльнур Джафаров освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Агсуинского района.
Другим приказом прокурор Агсуинского района Рашад Мансуров освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Сальянского района.
Также приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева следователь по особо важным делам следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Эмиль Керимов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Огузского района.
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