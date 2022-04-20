Назначены новые прокуроры еще трех районов Азербайджана

Об этом Day.Az сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, приказом генерального прокурора Кямрана Алиева заместитель прокурора города Сумгайыт Эльнур Джафаров освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Агсуинского района.

Другим приказом прокурор Агсуинского района Рашад Мансуров освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Сальянского района.

Также приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева следователь по особо важным делам следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Эмиль Керимов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Огузского района.