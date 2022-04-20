https://news.day.az/society/1455041.html На границе Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение
На границе Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение
20 апреля в 17:37 по местному времени в 42 километрах к юго-западу от станции Загатала на территории Грузии произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в среду в Республиканском центре сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, землетрясение ощущалось в эпицентре до 3 баллов.
Землетрясение, очаг которого находится на глубине 14 километров, также слабо ощущалось в близлежащих приграничных районах.
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