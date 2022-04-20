На границе Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение

20 апреля в 17:37 по местному времени в 42 километрах к юго-западу от станции Загатала на территории Грузии произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в среду в Республиканском центре сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, землетрясение ощущалось в эпицентре до 3 баллов.

Землетрясение, очаг которого находится на глубине 14 километров, также слабо ощущалось в близлежащих приграничных районах.