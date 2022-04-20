https://news.day.az/society/1455049.html В Нефтчале произошло землетрясение
В Нефтчале произошло землетрясение
20 апреля на территории Нефтчалинского района в 48 километрах к юго-востоку от станции Али-Байрамлы в 20:09 по местному времени произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, в эпицентре сила землетрясения составила три балла.
Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километра. В приграничных районах землетрясение не ощущалось.
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