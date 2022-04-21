В Исмайыллы призошло землетрясение

20 апреля на территории Исмайыллинского района в 27 километрах к юго-западу от станции Исмайыллы в 22:05 по местному времени произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, в эпицентре сила землетрясения составила три балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра. В приграничных районах землетрясение не ощущалось.