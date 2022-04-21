https://news.day.az/society/1455059.html В Исмайыллы призошло землетрясение
В Исмайыллы призошло землетрясение
20 апреля на территории Исмайыллинского района в 27 километрах к юго-западу от станции Исмайыллы в 22:05 по местному времени произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, в эпицентре сила землетрясения составила три балла.
Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра. В приграничных районах землетрясение не ощущалось.
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