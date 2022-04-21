https://news.day.az/society/1455076.html Цепная авария в Баку, есть пострадавший - ФОТО
Цепная авария в Баку, есть пострадавший - ФОТО
В Насиминском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Асифа Магеррамова.
Водитель автомобиля "Тойота" выехал на встречную полосу и врезался в "ВАЗ-2106". От удара "Тойота" затем столкнулась с автомобилем Daewoo. В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ" получил травмы.
По данному факту в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование.
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