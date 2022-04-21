В Насиминском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Асифа Магеррамова.

Водитель автомобиля "Тойота" выехал на встречную полосу и врезался в "ВАЗ-2106". От удара "Тойота" затем столкнулась с автомобилем Daewoo. В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ" получил травмы.

По данному факту в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование.