В Баку автомобиль сбил двух женщин

Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Хазарском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории поселка Зиря.

Автомобиль сбил переходивших дорогу в неположенном месте Фарзалиеву Фатиму Арзуман гызы 1995 года рождения и Самедову Ульвию Мухаммед гызы 1979 года рождения. Обе женщины получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

По данному факту в Управлении полиции Хазарского района проводится расследование.