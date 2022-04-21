https://news.day.az/society/1455080.html В Баку автомобиль сбил двух женщин
В Баку автомобиль сбил двух женщин
Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Хазарском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории поселка Зиря.
Автомобиль сбил переходивших дорогу в неположенном месте Фарзалиеву Фатиму Арзуман гызы 1995 года рождения и Самедову Ульвию Мухаммед гызы 1979 года рождения. Обе женщины получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
По данному факту в Управлении полиции Хазарского района проводится расследование.
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