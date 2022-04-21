В Лагиче совершена кража из антикварной лавки - ФОТО
В поселке Лагич Исмаиллинского района совершены кражи в магазине по продаже медных изделий и на приусадебном участке одного из домов.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, неизвестные похитили коллекцию общей стоимостью около 10 тысяч манатов - 400-летний поднос, а также старинные предметы домашнего обихода, изготовленные из меди в начале прошлого века, после чего скрылись.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления - братья Мурад и Тимур Абдуллаевы из Баку.
В ходе расследования было установлено, что они приехали из столицы в Исмаиллинский район, чтобы совершить кражу.
Братья Абдуллаевы увезли похищенные предметы в Баку и продали в пункты по приему металлолома. Задержанные признались в содеянном. Похищенные ими предметы изъяты из мест продажи в качестве вещественных доказательств.
По факту в РОП Исмаиллинского района возбуждено уголовное дело, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по задержанию другого лица, причастного к краже.
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