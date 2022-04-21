В Сабирабаде и Хачмазе произошел пожар

В селе Гаратепе Сабирабадского района в жилом доме вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В селе Гаратепе Сабирабадского района на площади 50 кв. метров сгорел камышовый потолок и предметы быта одной комнаты и кухни одноэтажного дома общей площадью 110 кв. метров.

Остальная часть дома и прилегающие к нему подсобные постройки были защищены от огня.

Пожар был потушен.

Еще один пожар был зарегистрирован в городе Худат Хачмазского района.

Горючие конструкции одноэтажного, однокомнатного дома (с деревянным балконом) общей площадью 54 кв. метра сгорели на площади 40 кв. метров.

Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.