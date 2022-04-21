Массовая драка у метро "Ичери шехер"

В Баку группа молодых людей избила двух человек.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 19 апреля около 20:00 в Сабаильское районное управление полиции поступила информация о том, что около станции метро "Ичери шехер" группа молодых людей избила жителей города Баку Э.Багирова и В.Ханларова, и отняла у Э.Багирова его мобильный телефон.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении грабежа жители города Баку Н.Гусейнли, А.Аббасов, жители Сабирабадского района А.Ширинов, Дж.Гасымов, житель Шекинского района Ф.Гусейнли.

Ведется расследование.