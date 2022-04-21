https://news.day.az/society/1455165.html В Азербайджане скончался профессор - ФОТО
В Азербайджане скончался профессор - ФОТО
На 88-м году жизни скончался заслуженный деятель науки Азербайджана, доктор химических наук, профессор Сираджеддин Саркаров, передает Day.Az.
Будучи членом научного совета Института ботаники, он является автором 194 статей и двух монографий.
С.Саркаров индивидуально получил более 50 новых для науки физиологически активных веществ, использовав методы современной спектроскопии и классической химии, определил их структурные и фазово-структурные формулы.
Ученый идентифицировал более 100 биологически активных веществ с помощью современных спектроскопических и классических химических методов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре