В Азербайджане скончался профессор

На 88-м году жизни скончался заслуженный деятель науки Азербайджана, доктор химических наук, профессор Сираджеддин Саркаров, передает Day.Az.

Будучи членом научного совета Института ботаники, он является автором 194 статей и двух монографий.

С.Саркаров индивидуально получил более 50 новых для науки физиологически активных веществ, использовав методы современной спектроскопии и классической химии, определил их структурные и фазово-структурные формулы.

Ученый идентифицировал более 100 биологически активных веществ с помощью современных спектроскопических и классических химических методов.