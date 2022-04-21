Сколько человек пострадали в Баку из-за сильного ветра?
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Два человека в Баку получили телесные повреждения различной степени тяжести из-за последствий ветреной погоды.

Об этом сообщили Day.Az в минздраве Азербайджана.

По данным ведомства, пострадавшие доставлены в больницу бригадами скорой помощи.