https://news.day.az/society/1455170.html Сколько человек пострадали в Баку из-за сильного ветра?
Сколько человек пострадали в Баку из-за сильного ветра?
Два человека в Баку получили телесные повреждения различной степени тяжести из-за последствий ветреной погоды.
Об этом сообщили Day.Az в минздраве Азербайджана.
По данным ведомства, пострадавшие доставлены в больницу бригадами скорой помощи.
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