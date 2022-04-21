В ближайшее время в Агдаме начнется восстановление Джума-мечети и мечети Гияслы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг журналистам начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли.

По его словам, в поселении эпохи средней бронзы Узерликтепе на окраине Агдама ведутся археологические работы.

"После завершения этих работ на территории планируется реализация инфраструктурных проектов. В целом на освобожденных территориях насчитывается более 2 600 историко-культурных памятников, 706 из которых имеют государственную регистрацию. Шушинская крепость, Худаферинские мосты, монастыри Гянджасар, Худавенг, гробница Гутлу Муса, пещера Азых являются историко-культурными памятниками мирового значения в Карабахе и Восточном Зангезуре. Уже восстановлены памятник Узеиру Гаджибейли, бюст и мавзолей моллы Панаха Вагифа, дом-музей Бюльбюля. Продолжается восстановление мечетей Ашагы и Юхары Говхар Ага и Саатлы", - сказал Джафарли.