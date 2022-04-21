Азербайджанские студенты, обучающиеся в Украине, могут подать заявку на перевод

"В настоящее время в Украине нет граждан Азербайджанской Республики, обучающихся по государственной линии".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве образования.

Согласно информации, студенты, обучающиеся на личные средства или по другим стипендиальным программам, могут продолжить обучение в других странах, а также в летние месяцы посредством transfer.edu.az они смогут подать заявку на перевод для продолжения обучения в Азербайджане.

"Заявляем, что Министерство образования ведет только учет студентов, обучающихся за счет государства. Информация о въезде-выезде в страну обучающихся на личные средства или по другим стипендиальным программам в Министерстве образования отсутствует. Однако личные обращения наших граждан, вернувшихся из Украины в последнее время, в Министерство образования регистрируются и перенаправляются".