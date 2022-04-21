В Азербайджане отменяется масочный режим?

В Азербайджане ожидается смягчение правил карантина.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в четверг исполняющий обязанности председателя Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, отвечая на вопрос журналистов о возможности отмены требования использования медмасок.

Он отметил, что точная дата этого решения пока неизвестна.

"Мы не можем точно сказать, когда будет принято это решение - через полчаса или через несколько дней", - сказал Гурбанов.