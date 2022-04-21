https://news.day.az/society/1455271.html В Азербайджане отменяется масочный режим? - Официальный ответ
В Азербайджане отменяется масочный режим? - Официальный ответ
В Азербайджане ожидается смягчение правил карантина.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил в четверг исполняющий обязанности председателя Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, отвечая на вопрос журналистов о возможности отмены требования использования медмасок.
Он отметил, что точная дата этого решения пока неизвестна.
"Мы не можем точно сказать, когда будет принято это решение - через полчаса или через несколько дней", - сказал Гурбанов.
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