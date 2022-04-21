В Оперштаб при Кабмине направлены предложения по снятию ограничений

Предложения по отмене действующих в Азербайджане ограничений в связи с карантинным режимом направлены в Оперативный штаб при Кабинете министров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, итоги этого шага станут известны в ближайшее время.