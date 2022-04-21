https://news.day.az/society/1455272.html В Оперштаб при Кабмине направлены предложения по снятию ограничений - TƏBİB
В Оперштаб при Кабмине направлены предложения по снятию ограничений - TƏBİB
Предложения по отмене действующих в Азербайджане ограничений в связи с карантинным режимом направлены в Оперативный штаб при Кабинете министров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.
По его словам, итоги этого шага станут известны в ближайшее время.
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