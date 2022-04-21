Стало известно о состоянии пострадавших от сильного ветра в Баку

Двое мужчин, пострадавшие от сильного ветра в Баку, на автомобилях скорой помощи были доставлены в Клинический медицинский центр (КМЦ).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе КМЦ, житель Гарадагского района, 1988 года рождения, получил травму на работе в поселке Сахиль. Из-за сильного ветра на него упали ворота. У него диагностировано повреждение двенадцатого грудного и первого поясничного позвонков. Ему сразу сделали компьютерную томографию, оказали первую помощь и через некоторое время выписали на амбулаторное лечение.

Еще один пострадавший, житель поселка Локбатан, 1962 года рождения, водитель фуры. Он рассказал, что когда открывал дверцу машины, сильный ветер сорвал дверцу, и он упал и получил травму. Мужчина получил черепно-мозговую травму, в настоящее время проходит курс лечения в нейротравматологическом отделении КМЦ.