В Азербайджане отменяют ковид-паспорта?

В Азербайджане распространилась информация о том, что с мая отменят требование на ношение масок в закрытых помещениях и откроют сухопутные границы.

Как передает Day.Az, с заявлением по этому поводу выступил исполняющий обязанности председателя TƏBİB Вугар Гурбанов.

Интересно, актуальна ли будет отмена ковид-паспорта, как и снятие масочного ограничения?

Комментируя этот вопрос, депутат Джаваншир Пашазаде сообщил sfera.az, что с июня могут отменить и вакцинные паспорта.

"Сегодня число заражений в Азербайджане очень низкое, пандемии практически нет. Правительство Азербайджана своевременно решило все вопросы, связанные с коронавирусом, и предоставило достаточное количество вакцины.

Полный контроль государства над этим процессом и соблюдение правил людьми привели к минимальному количеству заражений. Не исключено, что 1 мая будет принято решение о снятии масочного ограничения и открытии сухопутных границ.

В Азербайджане также должны быть отменены вакцинные паспорта. Уже предприняты серьезные шаги по смягчению карантинных правил в стране. В связи с этим вопрос отмены ковид-паспорта с июня вполне оправдан. "Как только Европа решит отказаться от этого паспорта, нам уже такой документ не понадобится".