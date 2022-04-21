В Баку началось строительство навеса над наземной станцией "Ходжасан" на территории одноименного депо на "фиолетовой" линии метрополитена.

Об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время на территории депо продолжаются комплексные строительно-монтажные работы.

"После установки навеса на платформе станции начнется строительство железнодорожной инфраструктуры. На станции в настоящее время продолжаются инфраструктурные работы во вспомогательных и технических помещениях. Кроме того, на территории депо ведутся монтажные работы", - сказал Мамедов.

По словам главы пресс-службы, если темпы строительно-монтажных работ сохранятся на нынешнем уровне, то станция метро "Ходжасан" и депо могут быть сданы в эксплуатацию к концу нынешнего года.