https://news.day.az/society/1455328.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 33 случая заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, один - скончался, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 445 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 603 человека вылечились, 9 707 - скончались, число активных больных составляет 135.
За последние сутки в стране проведены 4 472 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 785 398.
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