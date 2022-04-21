В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 33 случая заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, один - скончался, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 445 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 603 человека вылечились, 9 707 - скончались, число активных больных составляет 135.

За последние сутки в стране проведены 4 472 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 785 398.