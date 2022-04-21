Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 5 854 человека, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 608, вторую - 313, три и более - 4 579, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 354 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 614 545. Первую дозу вакцины получили 5 336 229, вторую - 4 837 732, три и более - 3 202 881, бустерную дозу после положительного результата теста - 237 703 человека.