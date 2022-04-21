В Баку обсудили азербайджано-российские отношения

20 апреля 2022 года в Баку состоялось мероприятие с участием представителей экспертного сообщества, научных кругов республики на тему "Союзнические отношения России и Азербайджана в условиях меняющегося миропорядка".

Как стало известно Day.Az, на мероприятии были заслушаны доклады основных спикеров собрания - доктора экономических наук, профессора Э.Мамедова, доктора философии по экономике И.Велизаде, эксперта-международника А.Азимзаде, эксперта Ф.Байрамова, посвященные анализу актуальной повестки отношений между странами, развитию регионального сотрудничества в новых реалиях, важности союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией.

По итогам мероприятия принимавшие участие в нем представители экспертного сообщества, научных кругов республики приняли заявление, в котором указывается, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Участники данного мероприятия выразили свою полную поддержку линии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента РФ Владимира Путина, направленную на развитие двусторонних отношений. Было отмечено, что реализация данной политики привела к устойчивому характеру сотрудничества между нашими странами по широкому спектру вопросов актуальной повестки. Подписанная 22 февраля 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном стала важным шагом для вывода азербайджано-российских связей на качественно новый уровень, который, как считают участники мероприятия, полностью соответствует национальным интересам наших государств и народов.