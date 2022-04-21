Предотвращен незаконный ввоз лекарственных препаратов в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, на таможенном посту Главного таможенного управления на воздушном транспорте был проведен таможенный досмотр груза (посылка), отправленного из города Бурса (Турция) в адрес гражданина Азербайджана, прописанного в селе Орта Муган Саатлинского района.

В ходе досмотра груза, указанного в сопроводительных документах как постельное белье, с помощью рентгеновского оборудования было выявлено наличие в нем ампул.

Во время физического осмотра внутри были обнаружены 74 ампулы с лекарственными препаратами, спрятанные в постельном белье, говорится в сообщении ГТК.