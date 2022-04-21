В Азербайджане внесены изменения в правила классификации земель и их перевода из одной категории в другую.

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим в разъяснении к постановлению №169 Кабинета министров говорится, что законы в Земельном кодексе Азербайджанской Республики, Кодексе об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, а также "Об антимонопольной деятельности", "Об использовании энергоресурсов", "О недрах", "О газоснабжении", "Об энергетике", "О лицензиях и разрешениях" и "О реализации инвестиционных проектов, связанных со строительством и инфраструктурными объектами, на основе специального финансирования" приведены в соответствие с законом "О лицензиях и разрешениях".

В приложении №1 к вышеуказанному закону, с изменением в статью 11 "Перечня видов деятельности, требующих лицензии (за исключением случаев, проистекающих из нужд государственной безопасности)", отменяется требование лицензии на проведение горнодобывающих работ, горных и буровых работ.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики о внесении изменений в Правила классификации земель и их перевода из одной категории в другую в них исключены слова "заключения министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики в связи с выдачей лицензии на проведение горнодобывающих работ, горных и буровых работ".