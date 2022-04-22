В Азербайджане ожидается разрушительное землетрясение?

Каждый день в Азербайджане происходят слабые землетрясения.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

Он сказал, что землетрясения происходят каждый день и это естественный процесс.

"Трехбалльные землетрясения в Загатальском, Балакенском, Сальянском районах, городе Мингячевире в последние дни не должны пугать людей. Страшного, разрушительного землетрясения в Азербайджане не ожидается. Большинство толчков ощущаются слабо", - сказал Етирмишли.