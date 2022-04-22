https://news.day.az/society/1455464.html В Азербайджане ожидается разрушительное землетрясение? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане ожидается разрушительное землетрясение? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Каждый день в Азербайджане происходят слабые землетрясения.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.
Он сказал, что землетрясения происходят каждый день и это естественный процесс.
"Трехбалльные землетрясения в Загатальском, Балакенском, Сальянском районах, городе Мингячевире в последние дни не должны пугать людей. Страшного, разрушительного землетрясения в Азербайджане не ожидается. Большинство толчков ощущаются слабо", - сказал Етирмишли.
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