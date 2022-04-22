https://news.day.az/society/1455469.html Когда в Азербайджане выплатят пенсии и соцпособия?
Когда в Азербайджане выплатят пенсии и соцпособия?
26 апреля будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации и адресная государственная социальная помощь.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
Отметим, что в январе-ноябре 2021 года Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения на пенсии, пособия, компенсации, адресную государственную социальную помощь выплачено 5,43 миллиарда манатов.
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