Когда в Азербайджане выплатят пенсии и соцпособия?

26 апреля будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации и адресная государственная социальная помощь.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Отметим, что в январе-ноябре 2021 года Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения на пенсии, пособия, компенсации, адресную государственную социальную помощь выплачено 5,43 миллиарда манатов.