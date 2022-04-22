В Лянкяране произошел пожар
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В селе Сутамурдов города Лянкяран в частном доме произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели 40 кв.м воспламеняющихся конструкций двух комнат, веранды и 90 кв.м кровли 5-комнатного двухэтажного дома общей площадью 200 кв.м (по 100 кв.м на каждом этаже).

Остальная часть дома защищена от огня.

Пожар был потушен противопожарными подразделениями.