https://news.day.az/society/1455473.html В Лянкяране произошел пожар
В Лянкяране произошел пожар
В селе Сутамурдов города Лянкяран в частном доме произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели 40 кв.м воспламеняющихся конструкций двух комнат, веранды и 90 кв.м кровли 5-комнатного двухэтажного дома общей площадью 200 кв.м (по 100 кв.м на каждом этаже).
Остальная часть дома защищена от огня.
Пожар был потушен противопожарными подразделениями.
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