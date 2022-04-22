https://news.day.az/society/1455475.html В Азербайджане ученики ломают мебель в классе - ВИДЕО
В Азербайджане ученики ломают мебель в классе - ВИДЕО
В азербайджанском сегменте Сети распространилась публикация, демонстрирующая неподобающее поведение учащихся старших классов одной из школ страны.
Как передает Day.Az, на кадрах видно, как двое подростков перерезают веревкой спинку стула в классной комнате, сделав предмет школьной мебели непригодным для дальнейшего использования.
В каком именно учебном заведении произошел этот инцидент, не указывается.
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