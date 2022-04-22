В Азербайджане ученики ломают мебель в классе

В азербайджанском сегменте Сети распространилась публикация, демонстрирующая неподобающее поведение учащихся старших классов одной из школ страны.

Как передает Day.Az, на кадрах видно, как двое подростков перерезают веревкой спинку стула в классной комнате, сделав предмет школьной мебели непригодным для дальнейшего использования.

В каком именно учебном заведении произошел этот инцидент, не указывается.