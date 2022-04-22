Проверки в "Азеригаз": выявлены сотни нарушений

В рамках деятельности совместной комиссии, сформированной после взрыва в ночном клубе в Баку, была проведена проверка около 1500 производственных (нежилых) объектов, являющихся абонентами ПО "Азеригаз".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в рамках акции "Открытые двери" сообщил журналистам начальник отдела охраны здоровья, труда, окружающей среды и контроля качества ПО "Азеригаз" Илькин Бейбутов.

По его словам, недостатки были обнаружены в 356 случаях. Они были связаны с нарушениями строительных норм и правил и требований проектно-сметной документации. Эти недостатки были выявлены в Баку и Абшеронском районе.

И.Бейбутов отметил, что в 274 случаях (в связи с непредвиденными подключениями и нарушением условий контракта с "Азеригаз") были сняты газовые счетчики и опломбирована газовая инфраструктура, а в 82 других случаях газовая инфраструктура была опломбирована при условии сохранения газовых счетчиков.

Он добавил, что уже начались проверки и в регионах.