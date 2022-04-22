Какой будет погода в субботу?
Обнародован прогноз погоды на 23 апреля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем-16-20° тепла, в Баку ночью - 10-12° тепла, днем - 18-20° тепла.
Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.
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