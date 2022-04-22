Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 23 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем-16-20° тепла, в Баку ночью - 10-12° тепла, днем - 18-20° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.