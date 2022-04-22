https://news.day.az/society/1455627.html В Сумгайыте пропал подросток - ФОТО
В Сумгайыте пропал подросток - ФОТО
В Сумгайыте 16-летний подросток пропал без вести.
Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях.
21 апреля около 14:00 Руфат Алиев вышел из Сумгайытского музыкального колледжа, затем отправился в военкомат. Сотрудники комиссариата также подтвердили этот факт.
После чего с подростком пропала связь.
Родители Руфата уже сообщили об этом в полицию. Рост парня - 160 см. На нем были черные джинсы, черная майка и серая куртка.
Обладающих какой-либо информацией о местонахождении Р.Алиева просят связаться с его матерью Ханым по номеру 051-958-57-72.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре