В Сумгайыте пропал подросток

В Сумгайыте 16-летний подросток пропал без вести.

Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях.

21 апреля около 14:00 Руфат Алиев вышел из Сумгайытского музыкального колледжа, затем отправился в военкомат. Сотрудники комиссариата также подтвердили этот факт.

После чего с подростком пропала связь.

Родители Руфата уже сообщили об этом в полицию. Рост парня - 160 см. На нем были черные джинсы, черная майка и серая куртка.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении Р.Алиева просят связаться с его матерью Ханым по номеру 051-958-57-72.