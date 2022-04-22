В Баку прошел вечер, посвященный памяти шехида

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел вечер, посвященный памяти шехида Отечественной войны Азербайджана Кямаледдина Мамедзаде, организованный одиннадцатилетней музыкальной школой №25 имени Рафига Бабаева Главного управления культуры города Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, павших за свободу и независимость Азербайджана.

На вечере было рассказано о коротком жизненном пути шехида Кямаледдина Мамедзаде, его героизме.

Кямаледдин Мамедзаде родился 14 сентября 1999 года, учился в школе №249 Хатаинского района Баку. Поступил на факультет транспорта Азербайджанского университета архитектуры и строительства, откуда после двух лет учебы ушел на военную службу. По прошествии десяти месяцев после этого началась Отечественная война, и Кямаледдин на протяжении всех ее 44 дней участвовал в боях за восстановление территориальной целостности страны, воевал за освобождение от армянских агрессоров Джабраильского, Зангиланского, Физулинского, Губадлинского, Лачинского, Ходжавендского районов и города Шуша. Вражеская пуля прервала жизнь героя на 44-м дне войны - 9 ноября 2020 года в Шуше. Кямаледдин Мамедзаде был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение города Шуша".

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, где еще ребенком Кямаледдин играет на скрипке.

Произведения известных композиторов на вечере исполнили симфонический оркестр и хор музыкальной школы. Было продекламировано стихотворение сестры Кямаледдина Кенуль Мамедзаде, посвященное брату.

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, депутаты Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, Азиз Алекберов, доцент Государственного педагогического университета Адиль Бабаев, народный артист Рамиз Гулиев, композиторы Джейхун Аллахвердиев, Джахангир Зульфугаров, Лала Джафарли, Ильхама Агильгызы, директор школы №25 имени Рафига Бабаева Амиргусейн Гусейнов, руководители культурных учреждений, представители общественности. Члены семьи шехида поблагодарили организаторов за внимание к их семье.