В Азербайджане из ящика для пожертвований украли деньги

В Загатальский РОП поступило обращение о краже 300 манатов из ящика для пожертвований мечети, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый житель села Гандах Анар Османов.

По данному факту проводится расследование.