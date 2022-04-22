https://news.day.az/society/1455655.html В Азербайджане из ящика для пожертвований украли деньги
В Азербайджане из ящика для пожертвований украли деньги
В Загатальский РОП поступило обращение о краже 300 манатов из ящика для пожертвований мечети, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый житель села Гандах Анар Османов.
По данному факту проводится расследование.
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