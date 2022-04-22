https://news.day.az/society/1455686.html На некоторых дорогах в Азербайджане видимость будет ограничена
На некоторых дорогах в Азербайджане видимость будет ограничена
Ожидаемый 23 апреля ночью и утром туман приведет к ограничению видимости до 200-800 метров на некоторых участках магистральных автомобильных дорог Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Гусар, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Евлах-Загатала, Шамкир-Гядабей, Гянджа-Дашкесан, Хекери-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Горан-Нафталан, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
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