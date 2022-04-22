Вниманию граждан, нарушивших требование о ношении масок в период особого карантинного режима

"Граждане, нарушившие требование о ношении масок в период особого карантинного режима, должны оплатить штраф".

Как передает Day.Az, об этом Qaynarinfo сказал юрист Акрам Гасанов, комментируя решение Кабинета министров об отмене обязательного ношения масок.

Гасанов отметил, что штрафы остаются в силе до 1 мая.

"Особый карантинный режим имеет свои правила и сроки. Кабинет министров считает, что до 1 мая в стране существует угроза, и граждане должны носить маски в помещении. Те, кто нарушил данное правило в период особого карантинного режима, обязаны оплатить штраф. Население должно быть проинформировано о необходимости ношения масок до 1 мая", - сказал юрист.

Отметим, что по решению Кабинета министров с 1 мая 2022 года отменяется требование использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и др.) в условиях особого карантинного режима.