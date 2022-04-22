22 апреля в Центре Гейдара Алиева прошел "День чтения" под девизом "Давайте читать вместе!".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, "День чтения", организованный в четвертый раз Центром Гейдара Алиева, Министерством образования и Общественным объединением "Региональное развитие", проводится в целях повышения интереса детей и молодежи к науке, образованию, а также книгам, расширения их кругозора.

Выступивший на мероприятии народный писатель Чингиз Абдуллаев отметил святость книги. Он довел до внимания, что все религии начинаются с книги, к примеру ислам с Корана, христианство с Евангелия. Развивается тот народ, который сформировал наибольшее число ученых.

Народный писатель порекомендовал чтение как можно большего количества книг ради светлого будущего Азербайджана.

На мероприятии, партнерами которого являются Бакинский книжный центр, Республиканский центр детско-юношеского развития номер 3 и Республиканская детская библиотекай имени Фируддин бека Кочарли, ученики общеобразовательных школ и лицеев выступили с различными презентациями. На "Дне чтения" участникам мероприятия была создана возможность ознакомиться с новыми изданиями на выставке художественных и научных книг, встретиться с поэтами и писателями, принять участие в мастер-классах, проявить знания на интерактивных соревнованиях.

На мероприятии учащиеся разыграли сценки, в которых воплотили образы из известных произведений видных азербайджанских прозаиков, были проведены мастер-классы по изготовлению рукописных книг, каллиграфии и др., состоялось обсуждение книг, флешмоб и хореографические этюды с книгами.

На "Дне чтения" были представлены различные книги, в том числе издания Фонда Гейдара Алиева.

Участники "Дня чтения" поделились впечатлениями о мероприятии. Ученица 5-го класса полной средней школы номер 30 города Баку Айдан Раджабли сообщила, что играет роль Красной Шапочки, и расскажет участникам "Дня чтения" о сказках братьев Гримм. Отметив большой интерес к чтению, Айдан Раджабли сказала: "Стремлюсь к чтению как можно большего количества книг. Чтение позитивно влияет на развитие речи, расширяет кругозор".

Ученица второго класса Бакинского Европейского лицея Миршахла Агаева сказала, что ей очень нравится "День чтения". Здесь она ознакомилась с новыми книгами.

На мероприятии была проведена викторина, победителям вручены книги и различные подарки.